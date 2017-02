SEPLAN e APPM discutem ações para a Serra da Capivara

O secretário de Planejamento, Antonio Neto, a equipe técnica da Superintendência de Planejamento Estratégico da Seplan, e o presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Gil Carlos, se reuniram, na manhã de hoje (3), para discutir a participação dos municípios do Território Serra da Capivara no atendimento de ações da Agenda de Desenvolvimento Territorial, de modo a executar as ações de comercialização dos produtos da agricultura familiar, com foco nos mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de tratar da questão hídrica, central para o desenvolvimento do território.



Na ocasião o Presidente da APPM apresentou outras demandas importantes para o desenvolvimento do território como a gestão integrada dos resíduos sólidos e o acesso à internet.

A Agenda de Desenvolvimento Territorial tem como objetivo criar uma carteira de investimentos estruturantes articulando Governo do Estado, Governo Federal e prefeituras municipais, buscando a dinamização econômica e social dos municípios. A parceria entre estado e municípios é fundamental para operacionalizar as ações da agenda, visto que estes dois entes são os responsáveis diretos para atender as demandas da sociedade.

