Seminário do TCE para novos gestores será aberto nesta quinta

Será amanhã (16), a solenidade de abertura em Parnaíba do “3° Seminário para Novos Gestores e Ouvidoria Itinerante, no campus da Universidade Federal do Piauí (Ufpi). O evento terá início a partir das 17h30 com o credenciamento dos participantes e encerra-se na sexta-feira (17), às 14h. O evento é gratuito e tem como público alvo prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de Câmara, conselheiros municipais e servidores.

O conteúdo do evento será dividido entre palestras e minicursos sobre Transparência Pública, Crimes Decorrentes de Fraudes em Licitações, Cuidados Necessários na Aplicação de Recursos Federais, Gestão e Governança, Gestão de Risco na Administração Pública e Prestação de Contas e a Responsabilidade dos Agentes Perante o TCE/PI, entre outros temas pertinentes a gestão pública. Haverá ainda debates com conselheiros, auditores e procuradores do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O campus da Ufpi em Parnaíba está situado na Avenida São Sebastião, número 2819, no bairro São Benedito.

As inscrições e programação, podem ser encontradas aqui.

Fonte: PMP