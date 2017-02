Semar alerta para chuva forte no final de semana no Piauí

Mudanças no tempo já podem ser percebidas no Piauí. As fortes chuvas que caíram na madrugada desta sexta-feira(10), chamam atenção para o aumento no acúmulo de chuvas. Nas últimas 24 horas, de acordo com a Gerência de Hidrometeorologia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Semar, foi de 76 mm. “A forte chuva em Teresina poderá se repetir nos próximos dias. Uma combinação da circulação dos ventos, em vários níveis da atmosfera, vai aumentar bastante a concentração de umidade favorecendo a formação de grandes e fortes áreas de instabilidade”, ressalta a meteorologista Sônia Feitosa.

A expectativa é de grandes acumulados entre os dias 10 e 15 de fevereiro. Neste período, o tempo ficará carregado com chuva frequente e de forte intensidade especialmente pelo interior do Nordeste.

De acordo com a meteorologista, a Região Nordeste será bastante beneficiada pela chuva volumosa. Em Teresina, o alerta é para o sábado (11), com chuva forte, o que pode ocorrer, também, nas regiões Centro Norte e Sul do Piauí, com trovoadas fortes. Durante o dia, as temperaturas estarão variando entre 31°C e 37°C.

A previsão de chuva poderá superar os 200 mm em diversas áreas e é semelhante a situação que ocorreu no Brasil em janeiro de 2016, quando volumes de chuva muito elevados foram observados.

