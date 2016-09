Semana da Imprensa tem palestra sobre Direito e Comunicação

Dando continuidade a programação da 54ª Semana da Imprensa de Parnaíba, ocorreu neste sábado (03) uma palestra ministrada pelo jornalista F. Carvalho. Graduado em Letras e bacharel em Direito, sua explanação teve como foco a integração entre “Direito e Comunicação”.

O evento aconteceu em um dos auditórios da Associação Comercial de Parnaíba – ACP. A Semana da Imprensa 2016 é organizada pela Associação dos Comunicadores Sociais de Parnaíba, que tem como presidente José Luis de Carvalho. Também compuseram a mesa de hora o jornalista e advogado Renato Barcelar e a jornalista Terezinha Val, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas do Piauí.

A palestra contou com a participação de comunicadores de diversos segmentos da imprensa parnaibana. “Era uma reivindicação dos colegas, que além dos coquetéis, tivéssemos um momento voltado ao conhecimento”, explicou José Luis.

Outro tema levantado diz respeito a implantação do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na cidade de Parnaíba. “Estamos com um diálogo constante com os representantes de uma faculdade particular e a expectativa é de que isto se concretize em breve”, disse Renato Barcelar.