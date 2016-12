Sejus e PF firmam parceria para reforçar a segurança em presídios

O objetivo é que trabalhem juntos para manutenção da ordem.

A Secretaria de Justiça (Sejus) recebeu, do Ministério da Justiça, por intermédio da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Piauí, duas viaturas com objetivo de reforçar a segurança do sistema penitenciário. A ideia é que os dois órgãos trabalhem juntos em novos projetos voltados para manutenção da ordem.

As novas viaturas serão destinadas aos presídios, onde acontecem o intenso transporte de detentos. Para o secretário de Justiça, Daniel Oliveira, é fundamental o apoio da Polícia Federal no que diz respeito ao reforço no trabalho da segurança.

“Ficamos gratos com mais este auxílio da Polícia Federal. Vamos aumentar a frota para garantir, ainda mais, o trabalho no transporte de detentos, seja durante os procedimentos que envolvem audiências judiciais, amparo médicos, dentre outras questões. Além disso, projetaremos outras parcerias para desempenharmos ações que vão beneficiar a nossa população”, afirma o gestor.

De acordo com o Superintendente Regional em exercício e delegado da Polícia Federal, Carlos Alberto Ferreira do Nascimento, é uma satisfação contribuir com o aumento da frota.

“Temos um compromisso com a sociedade e ficamos gratos em colaborar com iniciativas que fortalecem o trabalho no sistema prisional. Reiteramos a importância de atuarmos em conjunto para garantir a segurança do sistema penitenciário do Piauí”, destaca o delegado.

Fonte: Meio Norte