Seinfra disponibiliza canal direto para demandas urgentes

A administração municipal disponibilizou para a população um canal direito de reclamações e solicitações de demandas por meio do WhatsApp. Pela rede social à qual praticamente toda a população tem acesso de forma rápida e prática, agora será possível ao cidadão enviar, via WhatsApp, através do número (86) 99450-2411, solicitações dos serviços emergenciais da sua rua , avenida, etc.

É muito simples: basta o usuário enviar o nome e endereço, além da descrição do problema com fotos (se possível). A equipe da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) irá tomar as devidas providências, o mais rápido possível.

De acordo com a secretária da Seinfra, Maria das Graças Nunes, a administração Mão Santa, com o desejo de estar mais perto da população parnaibana, determinou com muita criatividade que sua equipe abrisse o canal via WhatsApp, levando dessa forma a prefeitura para mais perto do povo.

Fonte: Ascom PMP