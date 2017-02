Segurança reduz todos os índices de criminalidade em janeiro

O levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) aponta a queda em todas as áreas de criminalidade no mês de janeiro em todo o estado do Piauí. A maior redução foi a de roubo de veículos na capital que registrou decréscimo de 37,5%. Foram 150 casos registrados na Polícia Interestadual (Polinter) contra 240 no mesmo período do ano passado.

Os números do Núcleo de Estatísticas da SSP também apontam queda de 16,66% nas ocorrências de crimes violentos letais intencionais (CVLI) no Piauí. Foram 55 casos em 2017 contra 66 no ano anterior. Considerando os registros de CVLI em Teresina a redução é de 18,42%. Já no interior a queda de 14,28%. Os CVLI’s incluem homicídios dolosos, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, feminicídios e estupro seguido de morte.

O secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, avalia que o cenário é resultado de operações integradas entre as polícias que aumentaram as realizações de blitzen, abordagens e ações investigativas tanto na capital como no interior. “Essa queda vem acontecendo desde o final de 2016. Isso significa mais ações implementadas pela polícia militar tanto na capital, quanto no interior. E também as grandes operações da polícia civil em que foram presos indivíduos que faziam parte de quadrilhas. Essas ações conjuntas e a maior presença da Polícia geraram essa redução”, disse.

Roubos

As ocorrências de roubos em Teresina também registração. Em janeiro de 2016, os distritos da capital registraram 1.691 casos de roubo. No mesmo período deste ano foram 1.594 registros, o que corresponde uma queda de 5,73%.

Veja o relatório

Fonte: CCOM