Sefaz Parnaíba alerta para o vencimento do IPVA de fevereiro

Os proprietários de veículos, cuja placa o final é o número dois, devem ficar alertas; pois têm um prazo reduzido para o pagamento do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, já que o último dia útil do mês será 24 de fevereiro. Até quem parcelou o IPVA em janeiro deve ficar atento para não ser acometido por juros. A limitação quanto ao prazo se deve as festas do carnaval serem no final do mês. Segundo Luís Araújo Passos, gerente regional da Secretaria da Fazenda do Piauí em Parnaíba, os recursos do IPVA são revestidos para manutenção do Estado nas diversas áreas.

Luís Passos, gerente da 1ª Gerência Regional de Atendimento da Sefaz (1ª Gerat) em Parnaíba.

É a Secretaria da Fazenda do Piauí quem define a tabela de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. O calendário do IPVA mantém as opções de pagamento em cota única, com 15% de desconto, ou três parcelas, sendo a primeira no mês indicado pela placa do veículo. Quando da perda do período limite de pagamento, o proprietário terá um acréscimo de 5% de muita. Ao invés de um desconto de 15% acabará tendo que arcar com 20% a mais.

Por Daniel Santos