Sefaz divulga tabela de pagamento do IPVA para 2017

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (20), uma instrução normativa da Secretaria de Fazenda do Piauí estabelecendo o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2017.

A base de cálculo segue a tabela FIPE referente a valores dos veículos, embarcações e aeronaves para o ano de 2017.

Assim como nos anos anteriores, o IPVA poderá ser pago em cota única com desconto de 15% ou parcelado em 3 vezes.

O calendário tem validade a partir de 1º de janeiro de 2017.

Confira a tabela

Fonte: CCOM