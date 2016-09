Sefaz divulga agência virtual para contadores de Parnaíba

A e-Ageat é um ambiente eletrônico onde são disponibilizados serviços diversos ao contribuinte.

A 1ª Gerência Regional de Atendimento (Gerat) de Parnaíba realizou, na terça-feira (13), reunião com contadores da região para divulgar a Agência de Atendimento Virtual, e-Ageat. O novo sistema concentra informações relevantes para o contribuinte, em um espaço mais seguro, e reduzindo a necessidade do deslocamento a uma agência física de atendimento.

“Foi esclarecido na reunião que a e-Ageat é um ambiente eletrônico onde se encontram disponibilizados pela Sefaz, serviços diversos ao contribuinte, alguns deles de acesso restrito em razão da necessidade de atendimento a normas de sigilo fiscal”, disse o gerente regional de Parnaíba, Luís Passos.

Além dos serviços, atualmente já disponibilizados pela Sefaz, por meio do Siat Web, a Agência Virtual disponibilizará um portal totalmente novo de informações sobre documentos eletrônicos, declarações, além de um novo Sistema de Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, com interface mais amigável e possibilitando ao contribuinte, em alguns casos, apresentar resposta a mensagens enviadas.

“A Sefaz Piauí caminha cada vez mais para a era digital, disponibilizando serviços que antes o contribuinte só tinha acesso na própria Agência de Atendimento, enfrentando filas e a burocracia normal de um atendimento presencial. Agora, e cada vez mais, poderá, do seu escritório, ter acesso aos mais variados serviços, conseguindo agilidade e presteza no atendimento”, disse o gerente.

Em virtude de parte dos serviços disponibilizados ser de acesso restrito e objetivando fornecer maior segurança aos usuários, sua utilização requer credenciamento prévio e a concomitante aceitação do uso do novo Domicílio Tributário Eletrônico – DT-e, Caixa Postal oficial adotada pela Administração Tributária Estadual, para envio de mensagens, facilitando e agilizando a comunicação entre o contribuinte e o Fisco.

Com o lançamento da e-Ageat, o acesso a serviços oferecidos pela Sefaz, por meio de login e senha, permanecerá no ar até 30 de setembro de 2016, quando será descontinuado. A partir de 1º de outubro deste ano, todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) serão migrados para a Agência Virtual e só serão acessados com certificado digital.

Outra mudança importante a ser destacada é que, a partir de 1º de outubro, o recibo da Dief passará a ser enviado ao contribuinte por meio do DT-e, deixando de ser disponibilizado por meio de consulta ao site da Sefaz.

Fonte: Ccom