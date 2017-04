Seduc vai expandir Centros Estaduais de Tempo Integral

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) fará o lançamento do Programa de Expansão dos Centros Estaduais de Tempo Integral. A solenidade será, às 11h30, no Palácio de Karnak, e terá a participação do governador do Estado, Wellington Dias, da secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, do superintendente de Ensino, Carlos Alberto Pereira e demais autoridades.

O Governo do Estado do Piauí, em 2008, deu um grande passo ao decretar a instituição dos Centros Estaduais de Tempo Integral e, nove anos depois, continua no firme propósito de oferecer à comunidade piauiense uma escola de qualidade com o maior volume de escolas transformadas em Centros Estaduais de Tempo Integral.

Em 2017, são 25 novos centros. As Metas dos Planos Nacional e Estadual refletem a vontade da Seduc e do Governo do Piauí em oferecer uma escola melhor para cada estudante piauiense. “Entendemos que, para isso, precisamos adequar os espaços escolares, aperfeiçoar as estratégias pedagógicas, valorizar cada vez mais os profissionais da educação e orientar a gestão escolar numa prática democrática. Daí, a importância das parcerias com o MEC e Banco Mundial”, explica a secretária da Educação, Rejane Dias.

A ampliação dos Centros Estaduais em 2017, realizada em parceria com o MEC, priorizou o Ensino Médio nas modalidades Regular com 23 novos centros e Profissional com 02 novos centros, além de melhorias em 05 centros implantados nos anos anteriores.

O funcionamento dos Centros Estaduais de Tempo Integral se dá com uma jornada diária de 9 horas aula e semanal de 45 horas para toda a comunidade escolar. Para garantir a permanência na escola, os estudantes recebem alimentação saudável, sendo um lanche pela manhã, almoço e lanche à tarde.

Com a expansão dos Centros Estaduais de Educação, o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Educação, reafirma o compromisso de garantir a educação com qualidade social para os estudantes piauienses que buscam na escola pública da rede estadual o caminho para uma vida melhor.

Confira a lista com os CETIs contemplados com o Programa de Fomento do MEC.

Município CETI Buriti dos Lopes CETI Deputada Francisca Trindade Luis Correia CETI Zulmira Xavier Parnaíba CETI Lima Rebelo Esperantina CETI José Nogueira de Aguiar Luzilândia CETI Prof. Cleonice de Castro Teles Piracuruca CETI Presidente Castelo Branco Piripiri CETI Jose Narciso da Rocha Filho Piripiri CETI Baurélio Mangabeira Teresina CETI José Pereira da Silva Teresina CETI Helvídio Nunes Teresina CETI Professor Edigar Tito Campo Maior CETI Professor Raimundinho Andrade Picos CETI Marcos Parente Picos CETI Mário Martins Floriano CETI Fauzer Bucar Uruçuí CETI Cícero Coelho Simplício Mendes CETI Prof José Atanásio de Santana São Raimundo Nonato CETI Moderna Paulistana CETI Lucinete Santana da Silva José de Freitas CETI Antonio Freitas Altos CETI Rama Boa Teresina CETI Moaci Madeira Teresina CETI Antonio Tarciso P. e Silva Teresina CETI Professor José Amável Teresina CETI Residencial Pedra Mole Teresina CETI Dirceu Mendes Arcoverde Teresina CETI Professor Joca Vieira Teresina CETI Didácio Silva Teresina CETI Dr. Fontes Ibiapina Teresina CETI Professor Pinheiro Machado

Fonte: CCOM