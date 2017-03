Seduc encerra hoje inscrições para processo seletivo

A Secretaria de Educação do Estado Piauí, (SEDUC) encerra nesta sexta-feira (24/03) as inscrições de Processo Seletivo que visa a formação de cadastro reserva para cargos de Técnico de Nível Médio e Professores, com validade de um ano.

Retificação: Em virtude da necessidade da ampliação da oferta, houve a inclusão da qualificação exigida dos profissionais.

Os interessados podem realizar as inscrições pelo site www.nucepe.uespi.br, mediante pagamento da taxa de participação no valor de R$ 50,00.

A atuação dos profissionais será em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio ofertados nos Centros Estaduais de Educação Profissional e Escolas Família Agrícola – EFA”S, Professor de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Técnicos de Nível Médio e Superior para os Centros de Atendimento Educacional Especializado e Instrutor e Intérprete de Libras para as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino.

Com jornadas de 20h a 40h semanais conforme o cargo, a remuneração será conforme a Constituição Federal, sendo que algumas funções receberão gratificação de educação especial.

Para classificar os inscritos será realizada Prova Objetiva prevista para ser aplicada no dia 30 de abril de 2017, nas cidades de Barras, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Floriano, Fronteiras, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, Regeneração, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Valença do Piauí e Uruçuí, além de Prova Prática e Avaliação de Títulos.

Fonte: 180graus