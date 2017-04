Seduc abre cadastro de reserva de diretores e coordenadores

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abre inscrições para processo seletivo interno de profissionais efetivos do sistema público estadual, na modalidade de cadastro de reserva, para as funções de Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico nos Centros de Educação de Tempo Integral.



As inscrições, obrigatoriamente online, serão realizadas no período de 17 a 26/04/2017, através do site www.seduc.pi.gov.br/concursos. No ato da inscrição o candidato deverá, obrigatoriamente, optar somente por um único cargo.



O currículo comprovado deverá ser endereçado à Comissão do Processo Seletivo, acompanhado da Ficha de inscrição (Anexo V) gerada após realização da inscrição online a ser impressa, assinada e enviada via SEDEX para a Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) – Sala de Reenquadramento, localizada na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Av. Pedro Freitas s/n, Bairro São Pedro, Centro Administrativo, com postagem até o dia 26/04/2017.



O processo seletivo para as funções de Diretor e Coordenador Pedagógico, compreenderá as seguintes etapas: a) 1ª ETAPA – Análise da Inscrição e de Títulos: de caráter eliminatório e classificatório; b) 2ª ETAPA – Entrega de um Plano de Intervenção Pedagógica e entrevista: de caráter eliminatório e classificatório.



A ordem para a Entrega do Plano de Intervenção Pedagógica e entrevista será sorteada no dia 08 de maio, às 15h, na sala de Reenquadramento, na Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) e divulgado no site da SEDUC. Não haverá segunda chamada ou repetição da entrevista.



O edital esta disponivel no site da Seduc.

Fonte: CCOM