Secretaria lança aplicativo para denunciar violência contra mulher

Para ajudar a identificar casos de violência contra a mulher e denunciá-los, o Governo do Estado do Piauí lança, nesta segunda-feira (20), o aplicativo “Salve Maria”. A ferramenta é fruto de trabalho colaborativo entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/PI) e a Agência de Tecnologia da Informação (ATI). O novo aplicativo será mais uma plataforma de denúncias de violência contra a mulher disponibilizada pelo Estado e pela polícia.

De acordo com o secretário de segurança, Fábio Abreu, o trabalho foi focado em algumas necessidades. “Nosso objetivo principal é socorrer aquelas pessoas que estão com necessidade maior. E nós, observando esses estudos e focando na situação do apoio à mulher, conseguimos colher vários pontos para a criação desse aplicativo. O primeiro é como é que se dá esse tipo de ocorrência, a maioria delas ocorre em ambiente familiar, interno, muito difícil do poder público interferir em uma situação de emergência e assim, daí várias outras ações foram desenvolvidas como a ampliação das delegacias da mulher, o plantão de gênero e o meio que nós utilizamos além dos tradicionais”, declarou.

“Vamos agora com essa ação disponibilizar um aplicativo em que a mulher poderá simplesmente apertar uma tecla de seu aparelho e daí emite uma espécie de SOS para a central da polícia e ela encaminha uma viatura. Essa mulher não vai ter a necessidade de falar, ela vai apertar uma espécie de botão do pânico e aguardar o socorro da polícia no local onde está”, disse o secretário.

Fonte: Meio Norte