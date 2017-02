Secretaria de Transporte e Trânsito convoca mototaxistas

A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Articulação com as Forças de Segurança, convoca todos os mototaxistas interessados a realizarem seu Cadastramento para posterior liberação de seus alvarás junto a esta Secretaria. Os Mototaxistas interessados devem comparecer na Prefeitura, no horário comercial, no prazo de 80 dias, a contar desta data.