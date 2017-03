Secretaria de Segurança divulga relatório da Operação Carnaval 2017

Na manhã desta quinta-feira (02/03), a Secretaria de Segurança Pública do Piauí divulgou o relatório da Operação Carnaval realizado por meio de um trabalho integrado durante todos os dias de festas nas cidades pólos do Estado. De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, Riedel Batista, a avaliação final é positiva.

“O secretário fez todo esse trabalho de planejamento e coordenação das equipes, da Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e esse trabalho de forma integrada que foi feito nas cidades de maior movimento refletiu nos resultados positivos que foram apresentados. Nós tivemos uma grande redução na capital em relação ao crime de homicídio, tivemos apenas um caso registrado, que foi no bairro Mocambinho e nos outros municípios pólos como Parnaiba, Água Branca, Floriano tivemos apenas um caso em cada um, então isso reflete o trabalho que foi feito e refletiu no carnaval de forma tranquila. Tivemos a instalação do Centro Integrado de Segurança Pública que serviu de base para as ações e isso o folião que foi ao litoral ficou tranquilo em relação a segurança”, declarou.

Segundo o comandante geral da Polícia Militar, coronel Carlos Augusto, a polícia cumpriu com sua missão constitucional. “Para nossa alegria nós montamos um esquema de segurança e executamos com muito sucesso. Nós tivemos por exemplo, no litoral piauiense o maior, o melhor e o mais seguro carnaval de todos os tempos desde que eu me entendo nesses 30 anos de polícia. A policia chegou lá cinco dias antes, montamos um esquema de segurança, levamos para o litoral mais 25 viaturas, posicionamos todas elas em pontos estratégicos e isso faz com que a gente se sinta com o sentimento de dever cumprido. Não tivemos nenhum homicídio vinculado ao evento carnaval nessas cidades”, disse o comandante.

O secretário de segurança do Estado, Fábio Abreu, afirmou que a avaliação feita é exatamente por estarem presentes e distribuidos pelo Piauí. “Dentro dessa perspectiva de você conversar com as pessoas você percebe que elas entenderam a nossa mensagem, reconheceram o nosso trabalho. Na minha visão é algo que credencia o nosso estado para um próximo carnaval com toda nossa possibilidade de aumentar, uma vez que o turista viu os efeitos positivos, a nossa opinião é de que nos teremos talvez o próximo como um dos maiores carnavais do nosso país”, afirmou.

De acordo com ele, a experiência do Centro Integrado nas cidades é uma meta da sua gestão. “A gente teve essa experiência recentemente com o problema das queimadas e percebemos que havia necessidade de um espaço central, nós já tínhamos essa ideia da integração, temos o mesmo objetivo, não faz sentido em nós termos nas cidades várias unidades enquanto você pode ter um espaço físico único de referência para população, então é algo que a gente já tem como meta durante a nossa gestão”, declarou.

