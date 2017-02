Secretaria de Educação confirma início do ano letivo nesta segunda

O Secretário Municipal de Educação, Roger Jacob, confirmou ontem que o início do ano letivo na rede municipal de ensino será realmente na próxima segunda-feira. Segundo ele, todas as providências foram tomadas com este objetivo, como, por exemplo, a preparação de todas as escolas, considerando que algumas delas estavam em péssimas condições, sem a estrutura mínima para o início das aulas.

Ele acrescentou ainda que os ônibus foram todos limpos e revisados e que as linhas foram modificadas, “para melhor servirmos os alunos, seguindo a orientação do prefeito Mão Santa. O prefeito nos pede que seja dado o melhor tratamento a todos os alunos”, disse Roger.

O Secretário de educação disse também que a merenda escolar está garantida e que o quadro de pessoal em cada escola está completo, faltando apenas a convocação dos professores celetistas que serão ainda necessários. “Mas há um trabalho de sentido de que em 2018 a Secretaria trabalhe somente com professores efetivos”, afirmou.

Roger finalizou dizendo que este ano aconteceriam algumas mudanças, entre elas, na educação infantil, que vai usar uma nova metodologia, bem como o ensino fundamental, que vai ter outro tipo de método de acompanhamento. “Tudo para que seja atingida a qualidade que o prefeito Mão Santa deseja”, pontuou o secretário.

Fonte: PMP