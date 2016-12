Secretária da Educação faz balanço de 2016 com gerentes regionais

A secretária de Estado da Educação, Rejane Dias, reuniu-se, na tarde desta quarta-feira (21), com os gerentes regionais de Educação para realizar um balanço das ações da Seduc em 2016. Apesar do cenário de instabilidade política e econômica, a pasta conseguiu uma série de avanços que promoveram a melhoria da educação em todo o Estado.



Rejane Dias iniciou sua fala agradecendo a todos pelo comprometimento em um ano de desafios e vitórias. “A avaliação continua do nosso trabalho faz-se necessária para que possamos melhorar sempre. Enfrentamos muitos desafios, mas conseguimos inúmeras vitórias como o cumprimento da meta do Ideb, a mudança de postura perante o Enem na oferta de revisões, criação de aplicativo, do passe livre proporcionando ao Piauí o posto de estado com menor abstenção do Brasil”, destacou.



O ano de 2016 também foi marcado pela criação do sistema de lotação, a mudança de classe e de nível de centenas de professores, inauguração da escola técnica mais moderna do Estado em Esperantina, reforma e construção de dezenas de escolas, com quadras de esportes, dentre muitas outras ações.



“Nos dedicamos ao máximo para por em prática tudo que planejamos e promover uma educação de qualidade aos piauienses. Em 2017 temos ótimas expectativas na criação de mais 26 escolas de tempo integral, abertura de 50 polos da Universidade Aberta, ampliação do Programa Jovem de Futuro, dentre muitas outras metas que têm possibilidade real de serem alcançadas”, concluiu a secretária.

