Saúde realiza blitz contra a dengue com apoio do NASF

Foi realizada na manhã desta quarta-feira (22/03) na Rua Ceará, uma blitz de combate ao mosquito da dengue, uma ação conjunta da equipe de Enfermagem Módulo 3, juntamente com coordenação e NASF 3(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e contaram com o apoio da Guarda Municipal de Trânsito.

A ação teve o intuito de sensibilizar a população a combater os focos do mosquito Aedes aegypti e conteceu próximo ao Chico Berto de 8h até 10h. Durante a ação foram entregues materiais de orientação como prevenir e conscientização aos pedestres e às pessoas que estavam com automóveis e motocicletas que passavam pelo local.

No panfleto tem várias dicas de como eliminar os criadouros do mosquito é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d´água, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeira”,

A coordenadora, Francisca das Chagas de Oliveira, do Módulo 3 NASF , destacou a importância da blitz: “a ação realizadas teve o objetivo de dar continuidade a série de informações que estão sendo passadas para a população através de ações educativas e reforçar o combate aos criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. A prevenção é a melhor solução”.

Fonte: ASCOM PMP