Sesapi lança edital para residências médicas em Parnaíba

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) e a Universidade Federal do Piauí (UFPI) lançam, nesta sexta-feira (10), edital para abertura de vagas para o programa de residência médica nas especialidades Clínica Médica e Cirurgia Geral, no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba. Assim, serão implantados os dois primeiros cursos de residência médica fora da capital.

“É um importante avanço para Parnaíba e para o hospital estadual, que vão trabalhar cursos de pós-graduação e que ajudará a fixar esses profissionais (médicos) na região e, assim, cada vez mais, como é o nosso desejo, poder transformar as regiões de saúde mais resolutivas e esse processo de regionalização se consolidar cada vez mais no estado do Piauí”, comenta o secretário de Estado da Saúde, Francisco Costa.

As inscrições serão no período de 13 a 16 de fevereiro deste ano, com duas vagas para cada especialidade. As provas ocorrerão no dia 19 de fevereiro, com início das aulas previsto para março. O Heda está credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/MEC).

Equipamentos e mobiliários

Na oportunidade, o secretário Francisco Costa entrega equipamentos e mobiliários para o Hospital Dirceu Arcoverde, dotando-o de condições para aumentar a capacidade resolutiva e possibilitando atendimentos de maior complexidade. “Isso é um importante avanço para a planície litorânea”, afirma o gestor.

