Salário mínimo “necessário” é de R$ 3.811,29, segundo Dieese

O salário mínimo no Brasil deveria ser de R$ 3.811,29, de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

É este o valor necessário “para suprir as despesas de um trabalhador e sua família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”, segundo a instituição.

O cálculo é feito com base no valor da cesta básica mais cara, atualmente a de Porto Alegre. A última pesquisa do Dieese mostrou queda em 20 capitais e alta em 7.

O salário mínimo “necessário” chegou a atingir R$ 4.026,17 em outubro, mas caiu todos os meses desde então, acompanhando a trajetória de queda da inflação.

Ainda assim, os R$ 3.811,29 de janeiro representam cerca de 4 vezes o valor do mínimo, reajustado de R$ 880 para R$ 937 desde a virada do ano.

Pela lei atual, o salário mínimo no Brasil é reajustado pela soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

Já que o PIB caiu em 2015 e 2016, o próximo aumento real ficará no mínimo para 2019 (se a lei não mudar nesse ínterim).

Em um vídeo, o economista Carlos Eduardo Gonçalves explica quais seriam as consequências práticas se um salário mínimo tão alto fosse estabelecido por lei:

“O que vai acontecer com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? (…) Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto final da empresa não vale esses R$ 3.700?”.

E a evolução do salário mínimo nominal e “necessário” desde 1994:

Período Salário mínimo nominal Salário mínimo necessário

2017

Janeiro R$ 937,00 R$ 3.811,29

2016

Dezembro R$ 880,00 R$ 3.856,23

Novembro R$ 880,00 R$ 3.940,41

Outubro R$ 880,00 R$ 4.016,27

Setembro R$ 880,00 R$ 4.013,08

Agosto R$ 880,00 R$ 3.991,40

Julho R$ 880,00 R$ 3.992,75

Junho R$ 880,00 R$ 3.940,24

Maio R$ 880,00 R$ 3.777,93

Abril R$ 880,00 R$ 3.716,77

Março R$ 880,00 R$ 3.736,26

Fevereiro R$ 880,00 R$ 3.725,01

Janeiro R$ 880,00 R$ 3.795,24

2015

Dezembro R$ 788,00 R$ 3.518,51

Novembro R$ 788,00 R$ 3.399,22

Outubro R$ 788,00 R$ 3.210,28

Setembro R$ 788,00 R$ 3.240,27

Agosto R$ 788,00 R$ 3.258,16

Julho R$ 788,00 R$ 3.325,37

Junho R$ 788,00 R$ 3.299,66

Maio R$ 788,00 R$ 3.377,62

Abril R$ 788,00 R$ 3.251,61

Março R$ 788,00 R$ 3.186,92

Fevereiro R$ 788,00 R$ 3.182,81

Janeiro R$ 788,00 R$ 3.118,62

2014

Dezembro R$ 724,00 R$ 2.975,55

Novembro R$ 724,00 R$ 2.923,22

Outubro R$ 724,00 R$ 2.967,07

Setembro R$ 724,00 R$ 2.862,73

Agosto R$ 724,00 R$ 2.861,55

Julho R$ 724,00 R$ 2.915,07

Junho R$ 724,00 R$ 2.979,25

Maio R$ 724,00 R$ 3.079,31

Abril R$ 724,00 R$ 3.019,07

Março R$ 724,00 R$ 2.992,19

Fevereiro R$ 724,00 R$ 2.778,63

Janeiro R$ 724,00 R$ 2.748,22

2013

Dezembro R$ 678,00 R$ 2.765,44

Novembro R$ 678,00 R$ 2.761,58

Outubro R$ 678,00 R$ 2.729,24

Setembro R$ 678,00 R$ 2.621,70

Agosto R$ 678,00 R$ 2.685,47

Julho R$ 678,00 R$ 2.750,83

Junho R$ 678,00 R$ 2.860,21

Maio R$ 678,00 R$ 2.873,56

Abril R$ 678,00 R$ 2.892,47

Março R$ 678,00 R$ 2.824,92

Fevereiro R$ 678,00 R$ 2.743,69

Janeiro R$ 678,00 R$ 2.674,88

2012

Dezembro R$ 622,00 R$ 2.561,47

Novembro R$ 622,00 R$ 2.514,09

Outubro R$ 622,00 R$ 2.617,33

Setembro R$ 622,00 R$ 2.616,41

Agosto R$ 622,00 R$ 2.589,78

Julho R$ 622,00 R$ 2.519,97

Junho R$ 622,00 R$ 2.416,38

Maio R$ 622,00 R$ 2.383,28

Abril R$ 622,00 R$ 2.329,35

Março R$ 622,00 R$ 2.295,58

Fevereiro R$ 622,00 R$ 2.323,21

Janeiro R$ 622,00 R$ 2.398,82

2011

Dezembro R$ 545,00 R$ 2.329,35

Novembro R$ 545,00 R$ 2.349,26

Outubro R$ 545,00 R$ 2.329,94

Setembro R$ 545,00 R$ 2.285,83

Agosto R$ 545,00 R$ 2.278,77

Julho R$ 545,00 R$ 2.212,66

Junho R$ 545,00 R$ 2.297,51

Maio R$ 545,00 R$ 2.293,31

Abril R$ 545,00 R$ 2.255,84

Março R$ 545,00 R$ 2.247,94

Fevereiro R$ 540,00 R$ 2.194,18

Janeiro R$ 540,00 R$ 2.194,76

2010

Dezembro R$ 510,00 R$ 2.227,53

Novembro R$ 510,00 R$ 2.222,99

Outubro R$ 510,00 R$ 2.132,09

Setembro R$ 510,00 R$ 2.047,58

Agosto R$ 510,00 R$ 2.023,89

Julho R$ 510,00 R$ 2.011,03

Junho R$ 510,00 R$ 2.092,36

Maio R$ 510,00 R$ 2.157,88

Abril R$ 510,00 R$ 2.257,52

Março R$ 510,00 R$ 2.159,65

Fevereiro R$ 510,00 R$ 2.003,30

Janeiro R$ 510,00 R$ 1.987,26

2009

Dezembro R$ 465,00 R$ 1.995,91

Novembro R$ 465,00 R$ 2.139,06

Outubro R$ 465,00 R$ 2.085,89

Setembro R$ 465,00 R$ 2.065,47

Agosto R$ 465,00 R$ 2.005,07

Julho R$ 465,00 R$ 1.994,82

Junho R$ 465,00 R$ 2.046,99

Maio R$ 465,00 R$ 2.045,06

Abril R$ 465,00 R$ 1.972,64

Março R$ 465,00 R$ 2.005,57

Fevereiro R$ 465,00 R$ 2.075,55

Janeiro R$ 415,00 R$ 2.077,15

2008

Dezembro R$ 415,00 R$ 2.141,08

Novembro R$ 415,00 R$ 2.007,84

Outubro R$ 415,00 R$ 2.014,73

Setembro R$ 415,00 R$ 1.971,55

Agosto R$ 415,00 R$ 2.025,99

Julho R$ 415,00 R$ 2.178,30

Junho R$ 415,00 R$ 2.072,70

Maio R$ 415,00 R$ 1.987,51

Abril R$ 415,00 R$ 1.918,12

Março R$ 415,00 R$ 1.881,32

Fevereiro R$ 380,00 R$ 1.900,31

Janeiro R$ 380,00 R$ 1.924,59

2007

Dezembro R$ 380,00 R$ 1.803,11

Novembro R$ 380,00 R$ 1.726,24

Outubro R$ 380,00 R$ 1.797,56

Setembro R$ 380,00 R$ 1.737,16

Agosto R$ 380,00 R$ 1.733,88

Julho R$ 380,00 R$ 1.688,35

Junho R$ 380,00 R$ 1.628,96

Maio R$ 380,00 R$ 1.620,64

Abril R$ 380,00 R$ 1.672,56

Março R$ 350,00 R$ 1.620,89

Fevereiro R$ 350,00 R$ 1.562,25

Janeiro R$ 350,00 R$ 1.565,61

2006

Dezembro R$ 350,00 R$ 1.564,52

Novembro R$ 350,00 R$ 1.613,08

Outubro R$ 350,00 R$ 1.510,00

Setembro R$ 350,00 R$ 1.492,69

Agosto R$ 350,00 R$ 1.442,62

Julho R$ 350,00 R$ 1.436,74

Junho R$ 350,00 R$ 1.447,58

Maio R$ 350,00 R$ 1.503,70

Abril R$ 350,00 R$ 1.536,96

Março R$ 300,00 R$ 1.489,33

Fevereiro R$ 300,00 R$ 1.474,71

Janeiro R$ 300,00 R$ 1.496,56

2005

Dezembro R$ 300,00 R$ 1.607,11

Novembro R$ 300,00 R$ 1.551,41

Outubro R$ 300,00 R$ 1.468,24

Setembro R$ 300,00 R$ 1.458,42

Agosto R$ 300,00 R$ 1.471,18

Julho R$ 300,00 R$ 1.497,23

Junho R$ 300,00 R$ 1.538,56

Maio R$ 300,00 R$ 1.588,80

Abril R$ 260,00 R$ 1.538,64

Março R$ 260,00 R$ 1.477,49

Fevereiro R$ 260,00 R$ 1.474,96

Janeiro R$ 260,00 R$ 1.452,28

2004

Dezembro R$ 260,00 R$ 1.468,08

Novembro R$ 260,00 R$ 1.439,68

Outubro R$ 260,00 R$ 1.510,67

Setembro R$ 260,00 R$ 1.532,18

Agosto R$ 260,00 R$ 1.596,11

Julho R$ 260,00 R$ 1.527,56

Junho R$ 260,00 R$ 1.538,06

Maio R$ 260,00 R$ 1.522,01

Abril R$ 240,00 R$ 1.386,47

Março R$ 240,00 R$ 1.402,63

Fevereiro R$ 240,00 R$ 1.422,46

Janeiro R$ 240,00 R$ 1.445,39

2003

Dezembro R$ 240,00 R$ 1.420,61

Novembro R$ 240,00 R$ 1.408,76

Outubro R$ 240,00 R$ 1.391,37

Setembro R$ 240,00 R$ 1.366,76

Agosto R$ 240,00 R$ 1.359,03

Julho R$ 240,00 R$ 1.396,50

Junho R$ 240,00 R$ 1.421,62

Maio R$ 240,00 R$ 1.478,16

Abril R$ 240,00 R$ 1.557,55

Março R$ 200,00 R$ 1.466,73

Fevereiro R$ 200,00 R$ 1.399,10

Janeiro R$ 200,00 R$ 1.385,91

2002

Dezembro R$ 200,00 R$ 1.378,19

Novembro R$ 200,00 R$ 1.357,43

Outubro R$ 200,00 R$ 1.270,40

Setembro R$ 200,00 R$ 1.247,97

Agosto R$ 200,00 R$ 1.168,92

Julho R$ 200,00 R$ 1.154,63

Junho R$ 200,00 R$ 1.129,18

Maio R$ 200,00 R$ 1.121,53

Abril R$ 200,00 R$ 1.143,29

Março R$ 180,00 R$ 1.091,21

Fevereiro R$ 180,00 R$ 1.084,91

Janeiro R$ 180,00 R$ 1.116,66

2001

Dezembro R$ 180,00 R$ 1.101,54

Novembro R$ 180,00 R$ 1.091,04

Outubro R$ 180,00 R$ 1.081,04

Setembro R$ 180,00 R$ 1.076,84

Agosto R$ 180,00 R$ 1.070,46

Julho R$ 180,00 R$ 1.055,84

Junho R$ 180,00 R$ 1.072,14

Maio R$ 180,00 R$ 1.090,28

Abril R$ 180,00 R$ 1.092,97

Março R$ 151,00 R$ 1.066,68

Fevereiro R$ 151,00 R$ 1.037,02

Janeiro R$ 151,00 R$ 1.036,35

2000

Dezembro R$ 151,00 R$ 1.004,26

Novembro R$ 151,00 R$ 1.021,65

Outubro R$ 151,00 R$ 1.030,05

Setembro R$ 151,00 R$ 1.003,67

Agosto R$ 151,00 R$ 936,01

Julho R$ 151,00 R$ 936,12

Junho R$ 151,00 R$ 919,41

Maio R$ 151,00 R$ 939,06

Abril R$ 151,00 R$ 973,84

Março R$ 136,00 R$ 967,21

Fevereiro R$ 136,00 R$ 930,83

Janeiro R$ 136,00 R$ 942,76

1999

Dezembro R$ 136,00 R$ 940,58

Novembro R$ 136,00 R$ 940,16

Outubro R$ 136,00 R$ 933,44

Setembro R$ 136,00 R$ 908,74

Agosto R$ 136,00 R$ 892,44

Julho R$ 136,00 R$ 870,76

Junho R$ 136,00 R$ 896,22

Maio R$ 136,00 R$ 882,53

Abril R$ 130,00 R$ 878,24

Março R$ 130,00 R$ 892,86

Fevereiro R$ 130,00 R$ 896,81

Janeiro R$ 130,00 R$ 880,93

1998

Dezembro R$ 130,00 R$ 857,66

Novembro R$ 130,00 R$ 854,89

Outubro R$ 130,00 R$ 861,02

Setembro R$ 130,00 R$ 844,55

Agosto R$ 130,00 R$ 852,11

Julho R$ 130,00 R$ 882,78

Junho R$ 130,00 R$ 936,46

Maio R$ 130,00 R$ 942,09

Abril R$ 120,00 R$ 916,30

Março R$ 120,00 R$ 869,76

Fevereiro R$ 120,00 R$ 854,55

Janeiro R$ 120,00 R$ 864,88

1997

Dezembro R$ 120,00 R$ 837,16

Novembro R$ 120,00 R$ 802,13

Outubro R$ 120,00 R$ 789,69

Setembro R$ 120,00 R$ 776,42

Agosto R$ 120,00 R$ 768,36

Julho R$ 120,00 R$ 770,37

Junho R$ 120,00 R$ 790,11

Maio R$ 120,00 R$ 820,86

Abril R$ 112,00 R$ 863,71

Março R$ 112,00 R$ 849,51

Fevereiro R$ 112,00 R$ 787,93

Janeiro R$ 112,00 R$ 774,40

1996

Dezembro R$ 112,00 R$ 778,27

Novembro R$ 112,00 R$ 794,40

Outubro R$ 112,00 R$ 809,44

Setembro R$ 112,00 R$ 814,39

Agosto R$ 112,00 R$ 817,08

Julho R$ 112,00 R$ 823,21

Junho R$ 112,00 R$ 803,28

Maio R$ 112,00 R$ 801,95

Abril R$ 100,00 R$ 775,26

Março R$ 100,00 R$ 764,17

Fevereiro R$ 100,00 R$ 781,85

Janeiro R$ 100,00 R$ 781,35

1995

Dezembro R$ 100,00 R$ 763,09

Novembro R$ 100,00 R$ 742,41

Outubro R$ 100,00 R$ 729,57

Setembro R$ 100,00 R$ 710,89

Agosto R$ 100,00 R$ 723,65

Julho R$ 100,00 R$ 729,99

Junho R$ 100,00 R$ 735,49

Maio R$ 100,00 R$ 773,18

Abril R$ 70,00 R$ 812,78

Março R$ 70,00 R$ 739,24

Fevereiro R$ 70,00 R$ 701,14

Janeiro R$ 70,00 R$ 723,82

1994

Dezembro R$ 70,00 R$ 728,90

Novembro R$ 70,00 R$ 744,25

Outubro R$ 70,00 R$ 740,83

Setembro R$ 70,00 R$ 695,64

Agosto R$ 64,79 R$ 645,53

Julho R$ 64,79 R$ 590,33

Fonte: Exame.com