Rodada dupla embola disputa na Série B do Piauiense

A noite de terça-feira foi movimentada no Lindolfo Monteiro com rodada dupla da Série B do Piauiense. E os resultados serviram para deixar tudo em aberto na competição. A duas rodadas do fim da fase de classificação, as quatro equipes se mantém vivas na briga pelo acesso à elite do futebol piauiense.

A primeira partida da noite foi uma disputa pela liderança entre Comercial-PI e 4 de Julho. As duas equipes estavam empatadas com cinco pontos nas duas primeiras posições da tabela e tentavam se distanciar dos adversários, o que acabou não acontecendo diante do novo empate no confronto direto entre as duas. O Comercial-PI chegou a sair na frente do placar. Em cobrança de falta, o zagueiro Betão estufou as redes do goleiro Alisson.

O time de Campo Maior começou a exercer pressão e durante algum momento chegou a aparentar que iria comandar as ações da partida, mas o Colorado reagiu. O 4 de Julho cresceu e obrigou Fábio a fazer boas defesas, mas o empate só veio no segundo tempo. Cleitinho cobrou bela falta e deixou tudo igual no Lindolfo Monteiro. Marcos Gasolina, do time de Piripiri, ainda foi expulso, mas o placar permaneceu inalterado.

No segundo jogo, o Timon veio para mostrar quem mandava a partida em Teresina. Logo aos 4 minutos, Nil arriscou o chute que contou com um desvio na zaga para enganar o goleiro Antonio João e abrir o placar. O jogo seguiu o time do técnico Valter Maranhão teve mais problemas. Primeiro com o atacante João Victor, que pediu para ser substituído. Depois o volante Alessandro foi expulso. Mas, ainda assim, o placar seguiu inalterado.

No segundo tempo, o Ferroviário-PI começou pressionando e assustou por duas vezes, com Péricles e Luciano. A reação, no entanto, foi freada quando Nil foi derrubado na área e sofreu o pênalti convertido por Ranielson. Puxinha e Puxa ainda foram expulsos no time do Ferroviário-PI nos minutos finais, e o placar da partida terminou mesmo em 2 a 0.

Os resultados da noite embolaram a classificação da Série B do Piauiense. Comercial-PI e 4 de Julho ficaram empatados na liderança com seis pontos cada, enquanto o Timon encostou na terceira posição com cinco. O Ferroviário-PI está na lanterna com apenas três pontos, mas também não se mantém próximo e vivo na briga pelo acesso.

Na próxima rodada, que será disputada na tarde de sábado, o Ferroviário-PI tenta a reabilitação enfrentando o Comercial-PI em Parnaíba, no estádio Pedro Alelaf. Enquanto isso, o 4 de Julho pode garantir o acesso em Piripiri, na Arena Ytacoatiara, caso vença o visitante Timon.

