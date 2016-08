River quer Nivaldo Lancuna do ‘Altos’ para o lugar de Vica

Diretor do River foi à cidade de Altos tentar a contratação do treinador.

NIVALDO LANCUNA

Será a solução para o Galo escapar do rebaixamento?

A tentativa de contratar o técnico do Altos aconteceu na manhã desta terça-feira (30).

A diretoria do River não confia mais no trabalho do treinador Vica.

Mas o treinador depende da palavra do presidente da Atlética de Altos Warton Lacerda no processo liberatório. A definição deve acontecer nas próximas horas.

Em 13 rodadas o River não ganhou uma partida. Os números do treinador do Galo são os piores possíveis.

Em 13 rodadas o River sempre esteve na zona de rebaixamento. O saldo de gols do Galo é o maior de todos os clubes da Série C com 10 gols negativos.

No jogo em Aracaju o time entregou a partida para o Confiança, ninguém em campo queria nada com a bola.

OPINIÃO

Como a situação é complexa acho que quem deve assumir o comando do Galo deve ser o Evaldo Carvalho e o presidente Elizeu Aguiar.

Fonte: 180graus