River solicita mudança da partida contra o ABC para o Lindolfo

A diretoria do River Atlético Clube confirmou nesta tarde que solicitou através de ofício junto à Federação de Futebol do Piauí a mudança do local do próximo jogo do River pela Série C do Campeonato Brasileiro. A solicitação é de que o jogo seja transferido do Estádio Albertão para o Lindolfo Monteiro.

O encaminhamento foi feito junto à CBF, através da FFP e agora o cliente e aguarda a resposta da instituição. O presidente Elizeu Aguiar explica o pedido: “Nossa comissão solicitou e vamos tentar atender. A situação agora não é favorável, mas vamos tentar um novo campo de jogo”, disse.

O River enfrenta o ABC, na segunda-feira, dia 5 de setembro, às 19h15. A partida é válida pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time chega em Teresina nesta madrugada. A reapresentação do time será somente na quarta-feira.

Fonte: 180graus