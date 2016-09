River já está pronto para enfrentar o ‘ABC de Natal’ no Lindolfo Monteiro

No time titular, o retorno do volante Amarildo é certo e o desfalque do volante Rogério.

O River enfrenta nesta segunda-feira mais um desafio pela Série C do Campeonato Brasileiro. Desta vez o time tricolor recebe o ABC de Natal e encerrou sua preparação neste domingo, com treino no Estádio Lindolfo Monteiro.

A partida contra o ABC será no Lindolfo Monteiro, às 19h15. Um desafio contra o líder do Grupo A e em um campo novo para a maioria do elenco. Desde 2014 o River não joga uma partida no Lindolfinho. Uma mudança realizada na semana que agradou elenco e comissão, mas que não deve influenciar no foco do time: que é vencer independente do campo de jogo.

E foi este o lema do elenco. O time sabe que vai jogar em uma campo com dimensões menores que o Albertão, sua casa desde 2015, que tem um gramado bom, mas algumas imperfeições que o time espera superar. O ponto positivo, e que elenco e comissão esperam para segunda, é contar com a torcida mais próxima do jogo, sendo o décimo segundo jogador.

No time titular, o retorno do volante Amarildo é certo e o desfalque do volante Rogério também, já que está entregue ao DM. O gol tricolor contará novamente com Dalton como titular, já que Naylson se desligou do clube. O estante da escalação o técnico Vica deixou no ar, sem anunciar previamente.

Para esta segunda, na sua volta à meta tricolor, o goleiro Dalton espera corresponder e ajuda o time a conquistas as vitórias que estão sendo mais do necessárias neta reta final da fase de classificação. O Rive amarga a lanterna do Grupo A com apenas 12 pontos ganhos.

“Quem escolher ficar e ir para a partida está com esse objetivo da vitória. Enquanto houver esperança a gente não vai deixar de lutar. É um momento de extrema importância não só para o River como para a carreira de todos nós. Individualmente falando, então em tenho que entrar e fazer o meu melhor”, disse Dalton.

Fonte: 180graus