River embarca para segunda partida contra o Vitória

A equipe do River embarcou para o jogo de volta diante do Vitória, da Bahia, que acontece neste sábado (1º), às 16h, no estádio Barradão, em Salvador. O Galo entra em campo em desvantagem, já que perdeu o primeiro jogo dentro de casa por 3 a 2. Para seguir vivo na competição, a equipe precisa vencer a partida por dois gols de diferença.

Sem tempo para treinar, o time faz uma atividade leve na manhã de hoje (31) em Salvador. O treinador Eduardo Húngaro confirmou a possibilidade de alteração do time titular.

Mesmo ciente das dificuldades de buscar o resultado dentro da casa do adversário, o discurso é otimista. O River pretende surpreender e evitar os erros que aconteceram na primeira partida.

“Jogo de 180 minutos. Eles abriram uma vantagem na nossa casa e, para mim, foi jogado a primeira parte do jogo e está 3 a 2 para eles. Agora vamos jogar um segundo tempo que não é de 45 minutos e sim de 90 minutos. E por que não acreditar que podemos ir lá e virar esse placar? Se você pensa que o River precisa ganhar por dois gols de diferença, a tarefa parece complicada, mas quando você imagina que você precisa virar o jogo a parte psicológica fica diferente”, explicou Hungaro.

Alguns setores devem ter alteração. Isso porque o volante Amorim volta a ser opção, o setor defensivo também vai ter uma atenção a mais, pois qualquer gol tomado dificulta ainda mais a tarefa do River. “A gente está pensando em uma situação em cima do que aconteceu ontem e vamos amadurecer isso, ver o vídeo do jogo, conversar com os jogadores. Mas existe a possibilidade de três ou quatro alterações”, disse o comandante.

Para o camisa 1 Leandro, analisar friamente a equipe adversária e tentar minimizar os erros serão fundamentais para que o River mantenha vivo o sonho da classificação. “Pecamos na marcação. Algumas chances que poderíamos ter convertido e ter feito o gol e eu acho que precisamos melhorar no todo tanto atrás como lá na frente”, conta Leandro.

Fonte: Portal O Dia