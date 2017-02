River assume liderança do Campeonato Piauiense

A equipe do River se reapresentou às atividades na tarde de ontem (16). Após vitória por 2 a 0 em cima do Piauí, no Campeonato Piauiense, o time assumiu a liderança da competição com quatro pontos. Os gols da partida foram marcados por Tety e Viola. O jogo foi tumultuado. Teve um apagão aos 26 minutos do primeiro tempo, expulsão de jogadores de ambos os times e muitas faltas.

O River agora vai ter uma semana cheia para trabalhar, já que o time só volta a campo, no dia 22 de fevereiro, quando enfrenta o 4 de Julho pelo Estadual. O River venceu o Piauí jogando com um elenco mesclado entre titulares e reservas. O técnico Waldemar Lemos aproveitou para fazer a estreia e testes de alguns atletas. A partida foi movimentada e o apagão, aos 26 minutos do primeiro tempo, não só atrasou a partida, como também criou tumulto, pois na hora o jogador do River, Wesley, deu um soco no atacante Testinha, que acabou desmaiando. O jogador do Galo foi expulso e a situação relatada na súmula da partida.

Apesar disso, o River conseguiu ser superior em campo e garantir a vitória. O atacante Tety fala sobre a partida e essa necessidade de se adaptar ao estilo do Estadual. “A gente falou que o jogo de ontem teve dois momentos; um antes e outro depois do apagão. Estávamos muito apressados para fazer jogadas, e depois do apagão a gente começou a tocar mais a bola e conseguimos marcar os gols”, explicou Tety.

O zagueiro Allan Miguel fez uma boa avaliação do elenco na partida. Apesar da falta de ritmo de jogo e de entrosamento de alguns dos nomes que entraram, o atleta afirma que todos estão dando conta quando são exigidos.

“O Campeonato Piauiense, na verdade, é o campeonato mais difícil para a gente, porque o River é o que tem maior estrutura e mais investe e todos querem jogar bem contra o River. Temos que honrar essa camisa, pois estamos no River, estamos no maior do Piauí”, frisou Allan Miguel.

A equipe realizou um treino regenerativo na tarde de ontem (16) sob o comando do auxiliar Lucas, já que o técnico Waldemar Lemos está viajando para o Rio de Janeiro por assuntos pessoais e retorna para Teresina somente na segunda-feira (20). O Galo agora desacelera quanto à maratona de jogos e só volta a campo no dia 22 de fevereiro pelo Campeonato Piauiense contra o 4 de Julho. No dia 25, encara o Sport, na Copa do Nordeste.

Fonte: Jornal O Dia