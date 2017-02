Rita Mattos, a Gari Gata, fica loira e coloca trancinhas no cabelo

Rita Mattos, a Gari Gata, deixou de ser morena. Rita ficou loira e colocou um aplique de tranças, parecidas com as que Anitta usará no Carnaval da Bahia. A mudança de visual foi realizada pelo cabeleireiro Fábio Dantas e para ser ver pronta, a Gari Gata contou com muita paciência. “Demorou mais de sete horas”, disse ela.

Depois de passar a faturar como modelo, a Gari Gata prepara uma nova empreitada: abrirá uma marca de roupa fitness. “É um sonho que estou realizando, de gari a empresária”.

Em uma entrevista ao EGO, Rita contou que apesar de faturar mais como modelo, não pensa em abandonar a profissão de gari na Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. “Não posso sair do emprego. Preciso de estabilidade. Ainda mais com essa crise”, disse a Gari Gata, que sonha em trabalhar na TV.

Rita Mattos, a Gari Gata (Foto: Rafael Gomes /Assessoria de Imprensa)

Gari Gata mostra o resultado de sete horas de trabalho (Foto: Rafael Gomes /Assessoria de Imprensa)

Fonte: Ego