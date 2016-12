Réveillon 2017 variam de R$ 40 a R$ 350

Teresina tem festas em várias casas de shows com preços até R$ 350. O Litoral vai contar com dois dias de festas no espaço Barramares.

Para aqueles que vão aproveitar o fim de ano em Teresina e no Litoral do estado as opções são variadas. A mistura de ritmos vai ser característica do Réveillon 2017 na capital com festas nas principais casas de shows. No Litoral, as opções são poucas, mas serão dois dias animados por várias bandas e valores diferenciados.

As festas prometem agradar públicos que curtem os mais diveros estilos musicais, desde o rock ao samba. E vai animar todas as zonas da Teresina. Lili Araújo, Entre Amigos, Pepê Jr e Banda Uêpa são algumas das atrações na capital.

Muitas pessoas já começaram a se deslocar para o Litoral, que termina sendo uma opção mais em conta que fazer uma viagem para destinos fora do Piauí. Bandas como Detonautas, Planta e Raíz, Oba Oba Samba House são algumas das atrações do Réveillon.

Os valores na capital variam de R$ 50 até R$ 350 o ingresso individual com algumas casa com direito a buffet e bebida. Já no litoral o preço vai de R$ 40 a R$ 180.

Confira opções para o réveillon 2017

Teresina

Blue Tree Rio Poty

Atrações: Lilly Araújo e RetroHits

Valor: R$ 300 com direito a cardápio especial, open bar de Baden Baden e queima de fogos.

Eldorado Country CLUB

Atrações: Entre Amigos e Lene Silva

Valor: Mesa sócio R$ 200; Não-sócio R$ 300; Individual não-sócio R$ 75; Individual sócio cadeira R$ 50 e pista R$ 25.

Coco Bambu

Atrações: Pepê Jr e banda, Double Deck DJ e Live Vocal

Valor: R$ 350 por pessoa com direito a buffet completo, cerveja, água e refrigerante.

Theresina Hall

Atrações: Banda Uêpa e Dj Bryto

Valor: R$ 700 mesa para quatro, R$ 150 individual e R$ 50 criança com direito a cerveja, refrigerante, água, coquetéis, buffet e estacionamento.

Pink Elephant

Atrações: Dj Lucka Maurylio, Bruno Lira e Banda do Elephant

Valor: R$ 50. O preço dos pacotes com lounges são convertidos em consumação.

Luís Correia

Dia 30 – Local: Barramares

Atrações: Detonautas, The Vibe, Fabrícia e Xote de Primeira

Valores: Pista R$ 40 front R$ 60 e camarote R$ 100

Dia 31 – Local: Barramares

Atrações: Iohannes, Oba Oba SAMBA House, Planta e Raíz, Thiaguim e The Black

Valores: Pista R$ 40 Front R$ 80 e camarote R$ 110

Dois dias: Pista R$ 60 Front R$ 130 e camarote R$ 180.

Fonte: G1/Piauí