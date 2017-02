Reservado prende marceneiro por receptação, em Parnaíba

O Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí prendeu por receptação o marceneiro Johan Hennedy Gouveia, 30 anos, o “Negão”, por volta das 17h30 de quinta-feira (17/02) no Conjunto Colina da Alvorada II, Bairro João XXIII, em Parnaíba.

Os policiais militares conseguiram apreender plana elétrica, furadeira, lixadeira entre outros objetos tidos como produto de furto, no endereço do acusado. A vítima, que tem endereço no Bairro Alto Santa Maria, esteve na Central de Flagrantes. Os policiais prenderam Johan Hennedy Gouveia quando investigavam o furto de uma moto. Ele já foi preso por fazer compras com dinheiro falso e participação em um assalto.





Por Daniel Santos