Reforços e recuperação de Fabiano: as vantagens da “folga” do Parnahyba

A desistência do Comercial-PI forçou uma mudança rápida no ordenamento dos jogos do Campeonato Piauiense 2017. Um clube folga por rodada. Rival do Bode na abertura, o Parnahyba ganhou bem mais que uma semana de pré-temporada. O clube do litoral adquiriu também tempo para resolver dois problemas no elenco: a recuperação de Fabiano e a aquisição de um centroavante, antigo pedido do técnico Fernando Tonet. O treinador destacou, nesta sexta, ter visto com bons olhos a resolução em tempo hábil de um percalço azulino antes da estreia no estadual.

Fabiano teve um estiramento no músculo entra a coxa e o quadril ainda na fase final de treinos antes da competição e precisou ser entregue ao Departamento Médico do clube. O jogador deve ser liberado em até sete dias.

Para contornar o problema, a diretoria do Tubarão encaminhou a contratação de dois nomes: Binho, ex-Maranguape, e Daniel, ex-Serra Talhada.

- Clinicamente Fabiano estará pronto para a estreia. Fisicamente não. Se ele jogar, não vai estar 100%. Prejudicaria mais se não tivéssemos a chegada do Binho e o Daniel, prevista para segunda-feira. Os dois atuam como centroavante, e o Daniel ainda sabe fazer o lado do campo. Fabiano atua nessa função de centroavante, mas de forma improvisada. Posso utilizá-lo no primeiro jogo do estadual, mas não os 90 minutos – antecipou o técnico.

A pré-temporada azulina termina oficialmente no domingo e até a bola rolar diante do 4 de Julho, dia 11 de fevereiro, no estádio Pedro Alelaf, o Parnahyba seguirá com treinos coletivos.

- O bom de ter folgado na primeira rodada é que ganhamos a chance de analisar os adversários, além de uma semana a mais de pré-temporada. Fator negativo: todo mundo já estreou e o Parnahyba ainda vai encarar ansiedade de primeiro jogo. Estar atrás na tabela por ter um jogo a menos até todos folgarem é ruim. É ruim porque todo mundo fica dependendo de resultados dos que ainda não folgaram. Todo mundo vai viver isso – completou o comandante azulino.

Líder provisório, o Altos assumiu a dianteira do Campeonato Piauiense e está à frente do Flamengo-PI por ter melhor ataque até aqui. Picos e River-PI, segundo e terceiro colocados, respectivamente, fecham o G4.

Fonte: Globoesporte.com/PI