Rede de ensino de Parnaíba passa por readequação nas escolas

Algumas escolas do município de Parnaíba estão passando por um processo de readequação através do remanejamento de profissionais. Com isto haverá uma redução de 94 escolas para 78 instituições.

Segundo Roger Jacob, secretário de Educação, o reordenamento tem por finalidade melhorar o atendimento nas escolas; já que, conforme o secretário, há instituições que não dão boas condições aos alunos como a Recreação Boa Esperança pela própria estrutura do prédio. A escola Lima Couto também será absorvida por conta do espaço pequeno, entre outros.

Outras mudanças serão tomadas como a presença de um monitor, escolhido pela comunidade, nos ônibus escolares; mais qualificação aos motoristas; cumprimento do cardápio escolar; fim de classes multisseriadas, entre outros.

O secretário Roger informou que a escola Roland Jacob vai dispor de disciplinas como artes marciais, música, entre outros, e que as escolas passarão por melhorias. O Conselho Municipal de Educação aprovou as mudanças, bem como fez exigências com a finalidade de resolver algumas deficiências percebidas pelo órgão. Por conta das mudanças o período letivo começa na segunda-feira (13/02).

Por Daniel Santos