Recursos são liberados para reestruturação dos postos de saúde

Após um longo processo de levantamento de dados e análises, foi liberado ontem (13), por meio de licitação, o pedido para aquisição de equipamentos e demais provimentos para reestruturar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Parnaíba que foram entregues, em sua maioria, sucateadas.

O secretário de Saúde, Valdir Aragão, informou que uma das áreas mais críticas é a odontológica, uma vez que os consultórios dos dentistas apresentam vários problemas. “Encontramos a saúde pública de Parnaíba em estado de calamidade pública. Desde que assumimos, estamos correndo contra o tempo para sanar todas essas dificuldades, mas devido à demora dos trâmites legais, primeiro temos que fazer licitações, que são analisadas e depois dessa etapa é que os pedidos são feitos. Por exemplo, na maioria dos postos de saúde faltam várias peças que estão com defeito, mas não podemos simplesmente ir até as lojas e comprar. Tem um protocolo a ser seguido e tudo isso demora e, por isso, não podemos colocá-los para funcionar de forma imediata, mas tudo já está se encaminhando, e muito em breve tudo estará resolvido”, pontuou.

Aragão destacou ainda que há médicos em todas as unidades com a vinda dos 13 profissionais do programa “Mais Médicos”. O secretário explicou também que sua meta e a do prefeito Mão Santa, é focar o trabalho na porta de entrada, que são as unidades básicas de saúde, pois de acordo com ele, grande parte das enfermidades pode ser resolvida no posto de saúde. “Se o profissional atender e examinar corretamente, de forma humanizada, teremos um grande avanço. Quando os exames solicitados chegarem em nossas mãos, poderemos fazer um serviço a nível ambulatorial, sem precisar encaminhar tudo para um especialista. Assim conseguiremos diminuir as grandes filas tanto no Dirceu Arcoverde, quanto no Pronto Socorro”, explicou.

Quanto ao Posto de Saúde da Baixa do Aragão, o médico informou que os trabalhos já estavam bem adiantados, com a implantação das portas, sanitários e pias que haviam sido roubadas. No entanto, devido um problema no teto de gesso que acabou desabando, ele está pensando em substituí-lo por um forro de outro material. ”Hoje vou sair em campo com o engenheiro Tiago que irá avaliar toda a estrutura para darmos vazão a essa demanda e então inaugurá-lo”, garantiu.

