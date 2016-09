Rapaz com maconha, cocaína e tornezeleira é preso

O jovem André Reis da Costa, 19 anos, foi preso por volta das 12h30 deste sábado (17/09) em sua residência na Rua Guaporé, Bairro Pindorama, em Parnaíba, acusado de tráfico de drogas. Seu flagrante aconteceu após a prisão de seu tio Carlos Alberto Reis Freire, também envolvido em tráfico de drogas. A ação foi feita pelo Serviço Reservado do 2º Batalhão de Polícia Militar do Piauí, sob orientação do tenente coronel Adriano Lucena, após denúncia.

Os policiais militares realizaram buscas na casa e encontraram dez trouxinhas de maconha e 36 gramas de cocaína. Diante disso, os militares conduziram André Reis para a Central de Flagrantes. Questionado sobre a posse da droga e se traficava, respondeu que não e que ia entregar a encomenda; mas houve a interrupção da polícia. André dispõe de uma tornozeleira eletrônica na perna direita e afirmou que já foi preso por receptação. Ele foi recolhido a uma cela.

Por Daniel Santos