Rainha da Mangueira Evelyn Bastos mostra corpaço em ensaio

Em 2017, Evelyn Bastos – que ocupa há quatro anos o posto de rainha de bateria da Mangueira – vai pisar na Marquês de Sapucaí de um jeito diferente. Primeiro, como campeã, já que esteve no desfile vencedor que homenageou a cantora Maria Bethânia em 2016. E também como uma rainha menos sarada. A majestade, que é estudante de Educação Física, decidiu mudar seu biotipo para sair melhor nas fotos.

“Gosto do meu corpo mais sarado, acho que por fazer Educação física olho o corpo de forma diferente. Gosto de mulher sarada, com pernão, bundão. Mas tenho consciência de que existe um estereótipo de rainha um pouco mais magra para poder sair nas fotos, no vídeo. Acabei me moldando para me enquadrar nesse estereótipo apesar de não ser fã dele”, diz ela que apesar de ter perdido três quilos de massa magra mostra que continua com tudo em cima no ensaio de carnaval da série “A menina dança”, do EGO – que transforma rainhas de bateria em dançarinas e bailarinas.

O rebolado de Evelyn é um caso à parte. Filha de rainha de bateria, ela coordena um curso chamado “Quadril de mola” que ensina pessoas a sambar. “Grandes passistas, como Sônia Capeta, aprenderam a sambar com a bateria da Mangueira. Gosto do samba mais tradicional, que é desenhado no quadril e no joelho e menos bailado”, diz ela acrescentando ainda que esse tipo de requebrado é característico das rainhas de comunidade.

Evelyn também sai em defesa do corpão mais sarado quando o assunto é samba no pé. Ela desmitifica a ideia de que “fortonas” não têm malemolência. “As pessoas se perdem muito quando dizem que a mulher forte perde movimento. Isso não existe. A Gracyanne Barbosa samba superbem. Melhor que um monte de magrinha por aí. Mas não me preocupo com o que as pessoas falam. Estou menos musculosa, mais seca. Gosto do que vejo nas fotos. Mas no espelho, às vezes, queria um pernão maior (risos)”, admite ela. A rainha também mudou os cabelos, que estão mais ondulados, e também está mais ousada, mais sensual.“Hoje tenho mais liberdade. Já sei lidar com algumas coisas. Já até fiz Paparazzo (risos). Mas não faço seminu, por exemplo”, diz ela garantindo ainda que sua fantasia terá uma pegada mais sensual. “Será saidinha, sim”, diz rindo.

Fonte: Ego