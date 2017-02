Quatro presos da Major César ficam feridos em rebelião

Quatro presos ficaram feridos durante rebelião na Colônia Agrícola Major César de Oliveira, em Altos (42 km de Teresina), na segunda-feira.

Os presos fizeram a rebelião depois que os agentes penitenciários apreenderam bebidas alcoólicas que familiares de presos teriam jogado para o lado de dentro do presídio.

Os presos incendiaram colchões, atearam fogo em portas e móveis e quase tudo foi destruído onde os detentos na regime semiaberto.

Durante a rebelião, os presidiários revoltados foram reprimidos com gás de pimenta, balas de borracha e bombas de efeito moral pelos policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope)

A Colônia Agrícola Major César tem atualmente 330 presos. O Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi) informou que em 2017 foram registradas 14 fugas no sistema prisional do Estado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça afirma que o motim foi rapidamente controlado. Sobre o estado de saúde dos presos envolvidos na confusão, a pasta informa que três deles já receberam alta e um passará por cirurgia.

“Quatro detentos que se feriram no distúrbio e receberam atendimento médico imediato. Três deles já receberam alta e um passará por cirurgia. Os familiares desses detentos foram informados e estão recebendo assistência da equipe de Humanização da Sejus. Os presos envolvidos no princípio de motim estão sendo identificados e responderão a procedimento disciplinar. O Poder Judiciário também será comunicado sobre os detentos envolvidos no distúrbio, para que sejam adotadas providências necessárias”, informou a Secretaria Estadual de Justiça.

Fonte: Meio Norte