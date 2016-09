Quase metade das doações eleitorais sai dos próprios candidatos

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 47,6% das doações eleitorais recebidas até agora são recursos dos próprios candidatos. Foram R$ 250 milhões investidos nas próprias candidaturas. O total supera o de pessoas físicas, que doaram R$ 175 milhões aos candidatos que pleiteiam uma vaga nas prefeituras e câmaras municipais. Os dados se referem à última parcial, de domingo (4).

Os dados mostram ainda que os postulantes a vereadores têm colocado mais a mão no próprio bolso do que os que concorrem à prefeitura. No primeiro caso, 54,6% das doações são provenientes de recursos próprios. Entre os candidatos a prefeito, esse percentual diminui para 41,8%.

Se comparados os dados com os da eleição de 2012, até a segunda parcial de prestação de contas daquele pleito, os recursos próprios apareciam em segundo, representando 30% do total de doações. Em primeiro, estavam as doações de pessoas físicas, com 33% do total.

A comparação, no entanto, não pode ser feita de forma exata, já que, neste ano foi alterada a forma como os candidatos declaram suas doações. Antes, eram feitas prestações de contas em duas datas. Agora, os candidatos devem apresentar os dados a cada 72 horas. As doações de empresas também foram proibidas. Em 2012, elas representavam 14,3% até a segunda parcial.

Em relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou 38.985 doadores suspeitos, que representam 34% do total de doadores.

