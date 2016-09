Quase 10% dos candidatos neste pleito no Piauí são idosos

Dos 10.173 políticos que solicitaram registro de candidatura no Piauí para as eleições deste ano, 9,33% possuem idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 949 candidatos idosos concorrendo a cargos eletivos nos municípios piauienses.

Do total de idosos, 810 concorrem ao cargo de vereador, 78 disputam prefeituras e 71 concorrem ao cargo de vice-prefeito. A candidata mais velha do Piauí tem 86 anos. A servidora pública aposentada disputa o cargo de vereadora em Teresina e registrou o nome na urna como Vovozinha.

Os dados correspondem aos políticos que solicitaram registro de candidaturas e os números podem sofrer variação devido a casos de indeferimento ou renúncia.

Jovens

Além dos idosos, o TSE aponta ainda que somente 4% dos candidatos piauienses têm idade entre 18 e 24 anos. O percentual corresponde a 407 políticos nessa faixa etária. Desses, 391 concorrem ao cargo de vereador, 12 tentam ser vice-prefeito e apenas quatro disputam o cargo majoritário de prefeito.

De acordo com a Constituição Federal, os cargos de prefeito e de vice-prefeito só podem ser disputados por pessoas com idade mínima de 21 anos.

Fonte: G1/Piauí