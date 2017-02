Quadrilha especialista em assaltos é desarticulada

Para combater uma ação criminosa em Parnaíba e Teresina, a Polícia Civil está cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão, através da Operação Tsunami na manhã desta quarta-feira (22/02) com intervenção da Delegacia Regional de Parnaíba, o Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) e Núcleo de Inteligência da Secretaria de Justiça do Piauí (Núcleo Parnaíba), com o apoio da Delegacia de Piracuruca.

A polícia estava investigando há dois anos, uma sociedade criminosa especializada em assaltos no litoral e furtos em casas de luxo de propriedade médicos ou empresários e alguns membros têm ligação com as explosões de caixas eletrônicos em Luís Correia.

Nas primeiras horas da manhã foram presos Marlon Sheldon Lopes do Nascimento, Cássio José dos Santos Diniz, Fabiano Machado de Sousa, Roberta de Castro e Castro, Francisco José Figueiredo, Cristiano Silva Santos, Hélio Júnior Pereira, Liliane Carlos de Brito, Tárcia Veras de Carvalho Souza, Tárcio Veras de Carvalho Souza.

Segundo a polícia, o grupo organizado era chefiado pelos irmãos Alan Santos Nunes e Alex Santos Nunes, conhecidos “Gêmeos”, e estão presos no presídio Irmão Guido em Teresina. Ainda foram apreendidas três motocicletas e dois carros e pequenas porções de entorpecentes, além de dinheiro.

Por Daniel Santos