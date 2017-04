Pronto para voltar, Neymar é elogiado por Luis Enrique

O Barcelona voltará a contar com o trio MSN completo neste sábado, diante do Espanyol, para tentar seguir na liderança do Campeonato Espanhol. Após cumprir suspensão de três jogos pela expulsão contra o Málaga, Neymar estará de volta ao time, justamente no dérbi da Catalunha, que costuma ter os ânimos exaltados pela rivalidade local.

Entretanto, o técnico Luis Enrique deixou claro que confia no comportamento do brasileiro em campo, mesmo com o camisa 11 sendo alvo comum das faltas e provocações dos adversários em jogos deste tipo.