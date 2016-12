Projeto Praia Acessível inicia nova temporada no litoral

O Projeto Piauí Praia Acessível, realizado pelo Governo do Estado do Piauí por meio da Secretaria de Estado para Inclusão da Pessoa com Deficiência (Seid), em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Faculdade Maurício de Nassau, inaugurou a temporada de férias no litoral piauiense com a visita da Associação das Pessoas com Deficiência de Paulistana e Região

A iniciativa teve início em julho deste ano e funciona na Praia de Atalaia, no município de Luís Correia. Ele oferece condições para que as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida possam usufruir da praia e do banho de mar assistido com segurança, dignidade e autonomia

O local possui uma estrutura com banheiros acessíveis, um masculino e um feminino, um espaço administrativo e outro que serve para guardar os pertences tanto para as pessoas com deficiência como para acompanhantes. Para o banho de mar assistido por monitores, é usada uma rampa de acesso ao mar e cadeiras anfíbias (que permitem locomoção em terra e água). Além dos monitores, guarda-vidas do Corpo de Bombeiros acompanham as atividades.

O secretário da Seid, Mauro Eduardo, ressalta que a intenção é proporcionar um lazer acessível a todas as pessoas com deficiência. “Esse é um projeto inovador e pretendemos implantar em outras praias do Piauí uma estrutura acessível para que as pessoas com deficiência possam aproveitar momentos de lazer, em igualdade de oportunidade com as demais pessoas”, destaca o gestor. Ele ainda fala que o serviço do Praia Acessível funcionará, nesse período de alta estação, nos dois turnos para melhor atender as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que queiram visitar o litoral.,

A presidente da Associação das Pessoas com Deficiência de Paulistana e Região, Gildeni Coelho, que tomou banho de mar pela primeira vez, fala que a experiência de entrar no mar é indescritível. “Já tive a oportunidade de ver o mar, mas nunca de entrar e tomar um banho. Cruzei o estado, vim de Paulistana, para hoje ter essa experiência. E foi muito bom!”, destaca a presidente.

Darcivânia Sousa, também, teve a oportunidade, através do Praia Acessível, de tomar um banho de mar pela primeira vez. Ela veio de Acauã e descreve que a sensação se entrar no mar é maravilhosa. “O mar é maravilhoso valeu a pena esperar para chegar aqui! Estou muito feliz e satisfeita que no Piauí estamos quebrando as barreiras e tornando os lugares mais acessíveis”, frisa.

Alcineide Nascimento, que também é de Acauã e experimenta pela primeira vez o banho de mar, diz que não tem palavras para descrever esse momento. “Não imaginava que o mar era tão bom! É uma sensação maravilhosa que não tenho palavras para descrever. Estou feliz em saber que a acessibilidade chegou na praia. Vim de tão longe para aproveitar esse lugar magnífico que é a praia”, complementa.

Os interessados em agendar devem entrar em contato com a coordenação do projeto por meio dos telefones (86) 3222-3405/ (86) 99414-5805 ou por email [email protected] As pessoas com deficiência que quiserem usufruir do serviço devem se dirigir à sede do projeto, localizado na orla da Praia de Atalaia, com documento de identificação com foto e CPF e solicitar as cadeiras. No período de alta estação o horário de funcionamento será de 8h às 17h.

Fonte: CCOM