Programa ID Jovem será lançado em Teresina nesta segunda

A Coordenadoria da Juventude do Estado do Piauí (Cojuv) realiza o Fórum Estadual de Gestores Municipais da Juventude nesta segunda (24) e terça-feira (25). Uma das pautas centrais do evento será o lançamento do programa Identidade Jovem no estado. A Cojuv ficará responsável pela pela Comissão Estadual de Fiscalização do programa, além de sua divulgação na capital e no interior do Piauí. O secretário nacional de Juventude, Assis Filho, estará em Teresina para o lançamento do programa.

O Identidade Jovem é um programa que beneficia jovens de baixa renda com gratuidade e desconto em passagens interestaduais de transporte coletivo e também confere meia entrada em eventos culturais e esportivos, antes um benefício concedido apenas a estudantes com carteira de identidade. Com o ID Jovem, pessoas com idade entre 15 e 29 anos, mesmo sem serem estudantes, têm direito a este benefício.

Os participantes fórum receberão capacitação para a implementação do programa. São gestores da Juventude dos municípios do interior do estado. Mas devem participar também do evento representantes de Juventude e órgãos de fiscalização do programa como o Procon.

Outras atividades do evento serão a apresentação dos programas e das políticas públicas desenvolvidas pela Cojuv para que seja construído um calendário de atividades junto aos municípios; também será oferecida capacitação para os municípios reativarem ou criarem seus conselhos municipais de juventude. Esta capacitação será oferecida pelo Conselho Estadual de Juventude (Cedjuv), que também participa do fórum.

“A intenção é que criemos uma rede para o fortalecimento dessas políticas em nível de estado e de município.”, disse o coordenador estadual da Juventude, Vicente Gomes.

Para a divulgação do programa Identidade Jovem, serão realizadas caravanas. Nos dias 26, 27 e 28 de abril, a Cojuv já enviará uma equipe com este propósito aos municípios de Água Branca, Uruçuí e Picos, respectivamente.

Fonte: CCOM