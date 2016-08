Primos são presos pela PM acusados de assalto e receptação

Um casal foi vítima de assalto por volta das 21h30 de domingo (28/08) na Praça Santa Marta, em frente ao Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC), no Bairro Frei Higino, em Parnaíba.

Segundo informações da Polícia Militar, Helson Santos estava na companhia da namorada quando ambos foram abordados e tiveram um celular e o cordão roubados. O assaltante se utilizou de uma faca de mesa. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do Grupamento de Atendimento Especial à Criança ao Idoso e a Mulher (GAECIM) saiu com o objetivo de capturar o acusado.

Os policiais conseguiram prender Denivaldo da Silva, 20 anos, e o primo do mesmo identificado como Daniel da Silva Santos, 18 anos. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima reconheceu Denivaldo como sendo autor do assalto e com ele foi encontrada uma faca. Ele foi pego em um posto de combustíveis na Avenida João Silva Filho. Quanto ao celular foi repassado para Daniel Silva. Os dois foram levados para a Central de Flagrantes acusados de assalto e receptação.

Por Daniel Santos