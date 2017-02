PRF recolhe 51 animais soltos em rodovias no litoral

A Operação Carnaval 2017 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começa oficialmente às 0h desta sexta-feira, dia 24. Mas a equipe da 5ª Delegacia sediada em Parnaíba já deu início às ações de prevenção. Para tanto, foram retirados 51 animais que estavam soltos indevidamente nas rodovias da região.

Segundo o inspetor chefe, Claudiomar Ferreira, também foi intensificada a fiscalização através de radares, o que tem resultado na autuação de muitos condutores por excesso de velocidade. A PRF comemora 100 dias sem acidentes com vítima fatal nas estradas que cortam a planície litorânea. A meta agora é manter a boa estatística.

No trecho que compreende as cidades de Parnaíba e Luís Correia, o foco maior será a abordagem de motoristas para a realização do teste do bafômetro. Claudiomar lembra ainda que o período de carnaval registra uma aumento dos casos de condutores transitando sob efeito de álcool.