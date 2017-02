PRF prende quatro motoristas sob efeito de álcool no litoral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou o patrulhamento no litoral piauiense por conta da Operação Carnaval 2017, iniciada à 0h da última sexta-feira. Até o momento, seis motoristas foram autuados por embriagues ao volante, dois quais 04 acabaram presos.

Segundo o inspetor Daniel Portela, somente nas primeiras horas da operação, a PRF registrou 349 autos de infração contra condutores por excesso de velocidade na BR-343, sentido Teresina – Parnaíba. No entanto, na chegada do litoral o problema foi a lentidão do trânsito.

O trecho entre Parnaíba e Luís Correia é o que desperta maior atenção da PRF, onde os policiais patrulham em três viaturas e duas motocicletas, sobretudo na realizando testes de bafômetro. As ações resultaram ainda na apreensão de veículos com irregularidades.