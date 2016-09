PRF prende homicida foragido da Justiça em Parnaíba

Desde o final da tarde desta quarta-feira (14/09), a Polícia Rodoviária Federal realizou 3 prisões na região Norte do Estado do Piauí. A primeira ocorreu no final da tarde, na BR 343 em Parnaíba/PI, quando os policiais abordaram uma motocicleta Suzuki de placa NHX-1119/PI, conduzida por um homem de 35 anos. Realizadas averiguações, constatou-se que contra ele existia Mandado de Prisão expedido pela Justiça de São Paulo devido a condenação pela prática do crime de homicídio.

Já na madrugada desta quinta-feira (15), na BR 343, trecho do Município de Capitão de Campos/PI, a PRF flagrou 2 indivíduos que praticavam racha com veículos roubados. O primeiro, conduzido por um homem de 30 anos, se tratava de uma motocicleta Yamaha de placa OVS-6980, que havia sido roubada em Teresina/PI.

O condutor informou que tinha comprado o veículo pelo valor de R$ 2.200,00 de um vendedor da região. Já o segundo caso foi um VW Gol de placas NHB-3419 que tinha sido roubado em São Luís/MA. O condutor informou que tinha adquirido o veículo no Município de Boa Hora/PI em uma troca na qual ele entregou um Fiat Palio mais a quantia de R$ 2.000,00.

A PRF alerta sobre os perigos de ofertas de veículos com valores muito atrativos e abaixo do preço de mercado, pois nesses casos o risco de fraude é muito grande. O ideal é se informar sobre a procedência do veículo e do vendedor, consultar a situação referente ao licenciamento e, em caso, de dúvidas, procurar as autoridades locais. Para isso, a PRF disponibiliza ao cidadão no Piauí 10 postos, 5 delegacias e 1 superintendência onde há profissionais qualificados para atender.

No que diz respeito ao crime popularmente conhecido como “racha”, está previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro e tem pena de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. É conduta que gera muitos perigos aos demais cidadãos e a PRF informa que não irá tolerar a conduta, empreendendo ações para combate-la e prender todos os envolvidos.

Nos 3 casos acima, os indivíduos foram presos e a ocorrência encaminhada à Delegacia local.

Com informações da PRF-PI