PRF fica em alerta devido ao feriado duplo em Parnaíba

A Polícia Rodoviária Federal não preparou uma operação especial por conta do feriado do Dia da Independência, pelo fato do 07 de setembro ter ocorrido, este ano, em uma quarta-feira. Mas em Parnaíba, a delegacia da PRF terá um nível de alerta relativamente maior. Isto porque, no dia 08, é o feriado da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Graça.

Segundo o inspetor Claudiomar Ferreira, não é esperado um grande fluxo de turistas vindos de outras partes do Piauí, mas mesmo assim deve haver um aumento do tráfego de veículos principalmente entre Parnaíba e Luís Correia. Para tanto, a fiscalização será intensificada neste trecho, sobretudo com objetivo de coibir a embriaguez ao volante.

O chefe da PRF em Parnaíba falou ainda sobre a suspensão das multas em caso do não uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. A nova Lei que entrou em vigor recentemente foi temporariamente deixada de lado devido a uma decisão da Justiça Federal. “Nós acatamos a determinação e suspendemos a aplicação das multas”, disse Claudiomar.

Mas o inspetor faz questão de reiterar que o uso do farol baixo acesso durante o dia em vias urbanas e rurais é uma questão de segurança. “Ficou provado, já nos primeiros dias em que a PRF começou a notificar os motoristas, que houve uma redução das colisões frontais”, explicou.