PRF em Parnaíba flagra excessos de velocidade no litoral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no litoral do Piauí divulgou às 08hs desta segunda-feira (27/02), dados parciais da Operação Carnaval 2017 que começou a 0h de sexta-feira (24/02). Por conta do período de grande movimentação foram fiscalizados 264 veículos, aplicadas 220 multas, foram realizados 152 testes de alcoolemia, 224 Pessoas sensibilizadas com ações de educação para o trânsito, oito detenções de pessoas, oito veículos recolhidos, 24 Carteiras Nacionais de Habilitação recolhidas, um acidente registrado e um ferido.

No período do carnaval, policiais rodoviários federais atuam em locais estratégicos, patrulhando vias e retirando infratores de circulação. Apesar do esforço de fiscalização e dos trabalhos de sensibilização em relação à bebida ao volante, 773 veículos foram flagrados com excesso de velocidade e 28 multas por dirigir sob influência de álcool foram aplicadas. Os dados da Operação Carnaval 2017 ainda não foram finalizados e deverão ser ampliados.

Por Daniel Santos