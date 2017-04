PRF em Parnaíba divulga balanço da Operação Tiradentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o balanço da Operação Tiradentes 2017, que teve início na quinta-feira (20/04) e encerrou à 0h desta segunda-feira (24/04) em Parnaíba. Segundo a PRF, foram realizadas 225 abordagens educativas, 176 testes do etilômetro com dois casos constatados.

Segundo o policial rodoviário federal Cardoso Santos, a infração mais cometida foi o excesso de velocidade, onde foram registrados 150 casos. Foram fiscalizadas 315 pessoas e fiscalizados 322 veículos, além de quatro acidentes e dois feridos. Quanto às infrações de trânsito foram 95 casos registrados.

Foto: Pablo Portugal / Reprodução TV Costa Norte

Cardoso Santos destacou o trabalho de prevenção realizado pela 5ª Delegacia da 17ª Superintendência de Polícia Rodoviária Federal do Piauí como abordagens educativas, Cinema Rodoviário Comando e Cinema Rodoviário Palestras, no processo de conscientização no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal cobre as extensões das rodovias federais BR-343 que passa por Parnaíba e Luís Correia e BR-402. Para tentar reduzir o número de acidentes, a PRF empenhou nesse feriado 22 policiais.

Por Daniel Santos