PRF divulga relatório final da Operação Tiradentes no Piauí

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí iniciou às 00h de quinta-feira (20/04) a Operação Tiradentes, que tinha como objetivo reduzir acidentes, combater a criminalidade nas rodovias federais e aumentar a sensação de segurança dos usuários das BRs.

A operação se estendeu até as 23h59 deste domingo (23/04) e foi realizada para ajudar na fiscalização com etilômetro, como também radar fotográfico de velocidade, fiscalização de motocicleta, uso do capacete, uso de cinto de segurança , flagrar e notificar condutores que realizam ultrapassagens irregulares (principalmente as realizadas em faixa dupla contínua amarela) , bem como combater o tráfico de drogas, assalto em rodovias, roubo de cargas.

Na manhã desta segunda-feira (24/04), a PRF divulgou um relatório final após a operação. Foram realizados 1030 testes de alcoolemia; 692 pessoas foram abordadas em campanhas educativas através de cinemas rodoviários; 2677 veículos foram fiscalizados como também 3057 pessoas foram fiscalizadas e 267 veículos foram flagrados com excesso de velocidade.

15 acidentes foram registrados sendo 8 acidentes com 16 feridos e 3 acidentes com três pessoas mortas. Esse número comparado ao ano de 2016 é inferior, visto que ano passado 19 acidentes foram registrados sendo 17 acidentes com 21 pessoas feridas e um acidente com uma pessoa morta.

Foram feitas 978 autuações, sendo 15 por alcoolemia, 99 por condutor ou passageiro sem capacete, 29 por condutor ou passageiro sem cinto de segurança, 6 por criança sem cadeirinha e 56 por ultrapassagens irregulares, sendo 45 em faixa dupla.

Com relação as ocorrências criminais, 08 pessoas foram presas, um pessoa foi detida por alcoolemia e dois veículos foram recuperados.

